就業及育兒都是人生重要的歷程，當育兒壓力減輕，雙親在職場上才能無後顧之憂，勞動局致力與企業攜手打造幸福職場，營造工作與家庭生活平衡及性別平權的職場環境。

傾聽公民的育兒需求

勞動局邀請公民朋友分享育兒及工作的想法，辦理「友善育兒職場 公民參與工作坊」，匯集公民們在職場中育兒面臨的挑戰與困境，並提出解決方案，工作坊中公民們期待企業能提供實質津貼、採取彈性工時、給予職務代理人實質獎勵、辦理親子活動、講座等，也期待由政府表揚指標性友善企業，標竿學習。藉由公民參與工作坊，勞動局更能傾聽公民朋友的育兒需求，做為未來制定政策與獎勵措施的重要方向。

職場友善育兒設施逾9成

市民熱情參與友善育兒職場公民參與工作坊。（圖／桃園市政府勞動局）

桃園市企業設置哺（集）乳室、托兒設（措）施，設置率達9成以上，為鼓勵雇主，不分企業規模大小皆可申請經費補助，最高補助30萬元，另企業提供員工優於法令之勞動條件，如發放托育津貼、提供有薪家庭照顧假、辦理親子活動講座等，可向勞動局申請最高6萬元獎勵金。

入場輔導設置托兒設施

桃園市已成立2家企業附設托嬰中心及20家企業附設幼兒園及職場互助教保服務中心，勞動局協同社會局、教育局或學者專家，組成專家輔導團入場輔導事業單位設置托兒設（措）施，就其空間大小及硬體規畫可行性進行評估，另112年已成功輔導1家企業辦理居家式托育服務（職場保母），讓員工安心托育家中寶貝。

選拔模範企業 盼成標竿

桃園首創「母性健康保護守護聯盟─模範事業單位選拔」，透過模範事業單位重視女性工作職場安全之領頭羊角色，分享企業推動相關保護措施及其經驗，以確保女性勞工在職場中無後顧之憂，期能全力的展現專業、提升勞動成果，並能兼顧對家庭及自身的照護，打造工作安全與身心健康的職場友善環境。

在現今全球化的經濟環境下，企業必須具備競爭優勢才能在市場上脫穎而出；除了技術創新外，更需要具備友善職場環境，凸顯平衡工作與家庭的量能才能吸引並留住人才，透過政策引導和行動實踐，讓市府及企業共同打造「桃園勞工友善城市」。（桃園市政府勞動局廣告）