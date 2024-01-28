對於年輕上班族來說，如何與年長同事相處、溝通，堪稱一大學問。不良的意見交流不但會影響工作效率，也可能破壞人際關係。近日有女網友抱怨，同事的年紀都可當她爸媽，其中一名年長同事卻擺出「看透透」的架式，直言看她的行為就「知道」她想離職，甚至一群人一起閒言閒語，讓她煩惱是不是真的該離職。

這名女網友在Dcard上以「工作被問你是不是想離職了」為標題發文，表示自己才22歲，可是同事都46歲以上。由於她本身是個非常內向的人，不會主動去認識人，只想把工作做好，「不想太多的社交」，「只想準時下班安安靜靜領薪水」。

原PO直言，上班時感覺自己是個「邊緣人」，可是她覺得自己「是來賺錢的，不是交朋友」，因此雖然有想過，但沒有辭職的打算。可是有位50多歲的同事卻對她說，看她的行為就「知道」她很想離職，還詢問她什麼時候要走，不要再裝了。辦公室的年長同事似乎都認為她做不久，似乎還打算故意逼她走人。

不過原PO也坦言，自知能力沒有太好，離職恐怕也不會找到多好的工作。她的感慨釣出不少有類似經驗的「過來人」回應，指出很多人都覺得「安靜的人=會離職」、「安靜不想交際的人也是會被說話」。

許多網友也建議她不要理會，別讓那些話影響到工作情緒，「那些人左耳進右耳出就好！」、「他們不過是一群沒什麼成就的老人罷了」、「很多資深的都玩這招，套你的話，只要妳說是或表達出類似想離職的想法，很快就傳到主管那裡」。