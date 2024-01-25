知名iStaging愛實境公司電腦系統於2021年底突然發現資料庫原設定的程式邏輯判斷出現異常，造成公司提供的網路服務癱瘓無法使用，一度懷疑遭到駭客惡意入侵，經報警後，竟發現是遭離職的前技術長張騰文及前工程師彭繼賢2名共同破壞公司電腦系統，兩人事後遭到警方移送，北檢近日已依刑法妨害電腦使用等罪嫌起訴張、彭兩人。

根據臺北地檢署起訴書指出，張騰文原擔任愛實境公司技術長，於2021年6月30日離職改擔任該公司顧問，彭繼賢原擔任該公司後端工程師，於2021年7月31日離職。豈料該兩人竟心懷不軌，由張騰文負責在該公司提供彭繼賢資料庫系統相關內部資訊，再由彭繼賢於2021年10月25日以該公司測試工程師專用帳號及離職前事先加入該公司後台系統白名單的IP，違法侵入該公司資料庫，刪除及變更資料庫內的資料，導致資料庫原設定的程式邏輯判斷出現異常，該公司所提供的網路服務隨即癱瘓無法使用。

愛實境公司發現異常後隨即啟動防護機制，並立刻向刑事警察局提出告訴，經檢警人員從扣案的張騰文、彭繼賢等人手機、電腦查出對話記錄及比對愛實境公司提出的相關資料，並委託第三方鑑定後，認定張騰文、彭繼賢兩人涉嫌共同故意入侵破壞愛實境公司電腦系統，

全案經臺北地方檢察署檢察官游明慧指揮與臺北市政府警察局中山分局、松山分局組成專案小組共同偵辦，持臺北地方法院核發之搜索票，搜索彭繼賢位於臺北市中山區之住處，現場查扣電腦、手機等贓證物，並將張騰文及彭繼賢帶回偵詢，於彙整卷證資料後，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，北檢已經全案偵結依法對2人提起公訴。

近期頻傳離職員工破壞前任職公司的電腦系統，或以違法方式侵入竊取前任職公司營業秘密的案件，企業恐需留意相關資安問題。

刑事警察局指出，愛實境為國內元宇宙技術創建者，亦為我國與世界技術接軌之橋樑，此次迅速偵破此一入侵攻擊案，除給有心人士當頭棒喝外，亦展現政府積極保護具國際競爭力AI產業決心，而該公司也將向入侵者求償損失金額，警方特別呼籲民眾應恪遵網路法律規範，切勿為一己之私以身試法，凡走過必留下痕跡，終將遭受法律制裁。