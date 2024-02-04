交朋友磁場協調很重要，相近者可以相處融洽，否則行事作風天差地遠，遲早也會拆夥伴，《搜狐網》盤點12星座命中相剋的組合，他們相見有如「火星撞地球」，無法好好溝通，長久下來必然當不成朋友或情人，從此分道揚鑣。

▌牡羊座剋星：金牛座

牡羊屬於行動派，想什麼就馬上付諸行動，但金牛做事比較謹慎，在行動之前都要考慮再三，因此當金牛遇到牡羊時，他們總是慢條斯理的動作，讓牡羊急到不行，兩個人碰在一起，根本沒有辦法共事，也很難相處。

▌金牛座剋星：雙子座

金牛心地善良，無論談感情或做事前，都會深思熟慮，物質生活對他們來說非常重要，不過，雙子比較喜歡生活在當下的人，愛情和物質未必要兼具，二選一其實也沒關係，金牛會做好一切準備，雙子就比較不會計畫未來，也許會有比想像中更多的爭吵。

▌雙子座剋星：天蠍座

雙子比較隨心所欲，也不擅長隱瞞，很多事情很容易被看穿，相對來說，天蠍較有心機，控制欲也強，總希望對方能照自己的想法走，在過多的控制下會讓雙子感覺失去自由，也會不想繼續這段關係。

▌巨蟹座剋星：雙子座

遇到變化無常的雙子，總是心神不寧想要改變現狀，彼此性格可說南轅北轍，無論當朋友或做情侶都不太合適。

▌獅子座剋星：金牛座

獅子非常愛面子，虛榮和尊貴是不可缺少的，他們有時表現大方，但都是為了面子，因此，當他們遇到比較小氣的金牛時，會討厭金牛的斤斤計較，而且金牛也會討厭獅子總是想要炫耀自己，這兩個人簡直水火不容。

▌處女座剋星：射手座

處女是天生的完美主義者，在許多事情上都有一定的目標和要求，但是射手屬於自由奔放的類型，兩者所追求的可謂天壤之別，射手不按牌理出牌，很容易打亂處女的計畫，處女也很害怕自己會被人識破，所以面對射手，可以說是能逃多遠就有多遠。

▌天秤座剋星：巨蟹座

天秤本身就是交際花，身邊常圍繞很多朋友，沒事的時候絕對不會待在家裡不做事，一定會為自己找節目填補空餘時間，但是巨蟹非常愛家，如果沒事的話，會想留在家裡陪家人，當兩個人相聚時，顯然是兩個世界的人，很難彼此理解。

▌天蠍座剋星：牡羊座

天蠍比較有防備心，也習慣將心事藏在心中，在做事前必須先多次演練，確定之後才會採取行動，與主動的牡羊相比，天蠍確實被動多了，牡羊果斷直接又衝動，這是天蠍最不能忍受的，相處久了也只會增加彼此的厭煩程度。

▌射手座剋星：巨蟹座

射手充滿正能量又大方，而巨蟹敏感，心胸不夠寛大，兩人形象正好相反，性格可說互補，但又有著巨大反差，當遇到困難時，射手總會想盡辦法去解決，相反的，遇到麻煩時的巨蟹，往往會悲觀怨天尤人，這樣的態度讓射手非常反感，相處久了自然也沒有什麼好結果。

▌水瓶座剋星：摩羯座

水瓶並不像摩羯那樣有規律，他們跳躍的性格跟思考有關，從來沒有人能跟上，也經常做一些令人費解的事情，有時，甚至他們也無法控制自己，因此，他們經常被歸類為「外星人」。

▌雙魚座剋星：處女座

雙魚浪漫多情，注重事物的外在，處女很挑剔，很多事情都不能馬虎，雙魚則比較在乎兩人相處時的環境，氣氛對他們來說很重要，但處女會覺得兩人的性格也很重要，氣氛只占第二位，而且對其他小事情也會有很多挑剔，所以雙魚會覺得很掃興。

▌摩羯座剋星：雙魚座

雙魚全身上下都是浪漫細胞，遇上冷靜又理性的魔羯，彼此可說是完全的絕緣體，魔羯就是那種會在雙魚喊「好感動」的時候，潑冷水回應「這有什麼？都是假的啊！」差點把雙魚氣瘋。