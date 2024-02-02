有些人遇到困境時，會選擇逃避求自保，有的人則是硬著頭皮苦撐，不到最後一刻絕不放棄。命理網站《星座運勢網》分享5個不服輸的星座，他們個性倔強又固執，做事充滿活力與幹勁，在逆境中求生存。

▎獅子座

獅子座霸氣又高傲，而且自尊心超強，喜歡被人讚美，成為眾人焦點，非常在意輸贏的感覺，做事坦蕩蕩，從不在人後背耍小手段，生活中遇到挫折時不會輕易服輸。

▎摩羯座

摩羯座外表內斂冷靜，做事很有計畫，善於隱藏自我，行事作風一向低調，為了達成目標，可以付出一切，而且擁有不服輸的個性，只要計畫沒實現，就不會輕言放棄。

▎牡羊座

牡羊座就像長不大的孩子，坦率又真誠，做事勇敢有魄力和膽識，無論遇到什麼事，都要跑在最前面，就算處於困境也不退縮，給人一種幹勁十足的感覺，勇往直前永不認輸。

▎天蠍座

天蠍座善於觀察，而且懂得反思、拿捏做事分寸，有著不服輸的一面，不論碰到多大的困難，都會想辦法解決，對於他們來說，唯有不認輸才能闖出一番名堂。

▎金牛座

金牛座脾氣溫和，同時又很固執，一旦認定的事情，就不會輕易改變，無論旁人怎麼說都沒用，擁有不服輸的精神，就算遇到再大的困難，都會咬緊牙關硬撐，拚到最後一刻。