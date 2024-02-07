生活之中，有些人為了行事方便，很會討好他人，有些人則個性衝動，全然不顧後果，甚至與人為敵而不自知，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座最不懂得討好別人，像是射手習慣直來直往，一被人出言相譏，就會怒火爆發，但也因為不拐彎抹角，也能招來一幫情投意合的朋友。

▌牡羊座

牡羊個性單純，時常會莽撞行事，不懂得靈活變通，他們是直來直往、粗線條的人，憑著一股拗勁做事堅持到底，也許會讓自己的事業一飛沖天，但要他們討好他人很難，他們憑著自己的良心說話，看到什麼是什麼，不懂得對方的心思，也無法隨機應變。

▌射手座

射手個性容易衝動，習慣直來直往，說話也是心直口快，做人處事不懂得三思而後行，有些江湖義氣，一旦被人冷嘲熱諷一下，就會突然情緒爆炸，全然不顧後果，他們平常給人的印象就是手不懂得討好他人，毛病很多又不好管理，但也因為直腸子個性，也能招來一群意氣相投的好友。

▌獅子座

獅子實力出眾，平常強勢霸道，個性直來直往，喜歡按照自己的心意說話，一副天不怕地不怕的樣子，絲毫不顧及後果，獅子就是很不懂得討好他人，他們向來以實力說話，若是有人因此而受傷，只能說對方修行不夠，並不是獅子的錯。