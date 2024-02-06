立法院朝野黨團5日協商開議日期，民眾黨立委陳昭姿卻因國會龍頭投票被判定為廢票，突然對民進黨立法院黨團總召柯建銘喊「柯總召，你怎麼可以這樣對我？」柯建銘6日直批，陳昭姿行徑如潑婦罵街，他30年來在立法院沒看過這種場景，這種不禮貌的行為、把民進黨踩在腳下，不可不怒。媒體人張禹宣指出，這齣戲目的就是演給黨主席柯文哲看，以表忠誠。而立法院長韓國瑜其實也有給陳昭姿公道，取了折衷辦法。

「她這一進門，劈頭，邊走邊罵、邊走邊罵，那個場面很尷尬嘛！老柯當然隱而不發嘛，那個場面你跟她一急，你就變成瞎攪和了！」張禹宣6日在《新聞大白話》節目提到，第二點，吵完之後，原本會議的攻防焦點應該是放在，到底是要2月6日開議、16日開議、還是23日開議？

「啊這個問題是誰丟出來的？也是你民眾黨嘛！這本來不是問題的問題啊？」張禹宣指出，本來大家按照慣例、約定俗成，就是在初五（14日）之後隔一個禮拜，所以大概今年落在2月23日。所以最後韓國瑜還是取了一個很巧妙的方法，折衷，讓民眾也能滿意。

張禹宣強調，「而且你各位不要以為說，韓國瑜沒有給陳昭姿她應有的公道，其實也是有！」那時候包括周萬來，在現場已經講了，按照議事規則，在現場的時候，妳就應該提出異議了。那妳有沒有提出異議？妳沒有提出異議，事後又要鬧這齣大劇？

張禹宣直言，講白了，這齣大劇就只有一個目標而已，就是表演給柯文哲看，「表忠誠！我不知道為什麼民眾黨所有的人都喜歡用表演的方式，來去進行政治上的攻防？最主要是，為什麼柯建銘會這麼惱火？因為柯建銘很清楚：妳只是再來消費我嘛！」她今天講的一個重點是什麼？你柯建銘不能講說我故意跑票！「那請問這件事情跟朝野協商有什麼關係啊？妳要國民黨附議嗎？對！我們同意陳昭姿委員，她沒有故意跑票！」

張禹宣直呼，「不要拿公共領域的時間浪費在妳們私人恩怨上好不好？在那邊吵吵鬧鬧、打打罵罵！」