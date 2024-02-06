民眾黨立委陳昭姿近期因無效票問題，與民進黨立院黨團總召柯建銘槓上，昨（5）日更在立院朝野協商會議上對柯破口大罵，引發外界熱議。對此，資深媒體人謝寒冰透露，很多民眾黨員對陳昭姿感到很不滿，因此在他看來，昨天的情況是場為讓大家有個台階下的戲。

針對陳昭姿投出無效票，民眾黨中評會決議通過，停止陳昭姿在民眾黨中央委員職權2個月，即刻生效，陳對此回應，相信中評委會就陳述的事實，做出成比例的處理，尊重結果。另外，柯建銘今受訪被問到此事時仍相當憤怒，直言在國會30年來沒看過這種場景，陳昭姿潑婦罵街，將民進黨踩在腳底下，不可不怒。

謝寒冰今在政論節目《新聞大白話》研判，陳昭姿不在投票當天，而是選擇在昨天飆罵柯建銘，是因為民眾黨今天召開中評會，她要給大家一個台階下，因為民眾黨主席柯文哲雖不可能對她做出嚴厲處份，參選立法院長的同黨立委黃珊珊也希望別處份她，但問題是，他們對黨員沒辦法交代。

謝寒冰提到，據他了解，很多民眾黨員對陳昭姿感到憤怒、認為陳誤了民眾黨的大事，甚至還傳出他們到中評會去檢舉她，因此在謝看來，民眾黨這一齣就是要做給這些黨員看，已表示他們已有懲處，且陳是無辜的。