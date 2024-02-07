農曆新年將屆，北市警信義分局六張犁派出所員警黃煒翔，日前在執行勤區查察勤務時，在查訪過程中發現勤區內一戶居民應為弱勢家庭，立即主動伸出援手協助，讓民眾能安心過年。

黃員發現，該住戶曾姓男子與胞姊同住，因姊姊罹患精神疾病，無法工作，平時僅靠擔任保全的曾男支付家用，但薪水在扣掉住處租金後便入不敷出，平時一餐僅能買一份便當，再與姊姊一起食用，生活陷入困頓。

黃員了解曾男家庭情況後，立即轉介「佛光山泰山禪淨中心」、「昶宙有限公司」及「中華國際直貢噶舉佛學會」來致贈毛毯、白米等物資，更慷慨解囊自購白米、罐頭食品等給予曾男，希望能盡點棉薄之力，幫助曾男渡過難關，曾男相當感謝警方善舉，表示若有機會，也會幫助其他與自己相同處境的人。

信義分局表示，促進人民福利為警察四大任務之一，民眾安心，快樂過年更為加強重要節日安全維護重點項目，只要有民眾需要警察任何協助，只要一通110電話，警察必義不容辭，伸出雙手，以最大的關懷與行動，幫助每位民眾渡過難關。