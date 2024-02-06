海軍教準部陸戰隊新訓中心第2營去年3月5日至18日舉辦新式教育召集，未料同年2月間執行教召任務整備時卻不慎遺失一把45手槍，指揮官上校潘東昇為隱匿實情，竟默許營長中校林家葳和4位連長共謀集資購買仿真槍，偽充真槍，嚴重斲傷國軍形象，監察院今彈劾潘東昇和林家葳，移送懲戒法院審理。
監察委員王美玉、賴鼎銘及郭文東調查發現，潘東昇發現第2營遺失1把45手槍，得知並確認槍枝短少後，未依規定於獲悉起30分鐘內逐級回報國防部列管，反而隱匿丟槍責任，默許營長、連長集資購買仿真模型槍，由林家葳挑選其中1把，偽充真槍混儲於械庫中，再由所屬連長偽刻槍枝序號，偽充真槍放入械庫中，企圖共同掩飾丟槍疏失。
監委指出，在新任營長交接點交時就發現槍枝有異，向潘東昇反映時，反遭斥責，因此僅在交接清冊註記槍枝有異，繼續隱匿，潘東昇所為涉犯陸海空軍刑法為軍事上虛偽之命令、通報或報告、刑法公務員登載不實、國軍械彈爆材管理指導要綱及海軍械彈爆材管理相關規定，違失情節重大。
監委強調，潘東昇及林家葳嚴重傷害國軍形象及政府信譽，為整飭官箴，並杜絕僥倖，確有予以懲戒之必要，因此提案彈劾。
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