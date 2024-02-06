美國海軍陸戰隊第 31戰鬥後勤營(Combat Logistics Battalion 31)，最近在日本進行了大規模傷亡演習(mass casualty exercises)，據說是對北京未來可能入侵台灣，做出的預先準備與練習。萬一戰爭不可避免，美軍遠征部隊可能需要人道救援與治療傷患。

防衛部落格（Defense Blog）報導，第31戰鬥後勤營，隸屬第31海軍陸戰隊遠征部隊 (31st Marine Expeditionary Unit,31MEU)，主基地在琉球大島的巴特勒陸戰隊基地(Butler Marine Base)。這場演習是評估空地特遣部隊治療多名傷亡人員的準備和協調情況。

第31遠征部隊是美軍少數持續在前線部署的海軍陸戰隊遠征部隊，在印太地區首危機應變軍事力量，發揮著舉足輕重的作用。他們的任務包涵救災、人道支援與戰鬥等各種軍事行動，確保為各種突發事件做好準備。

還有一場相似的演習，則在韓國烏山空軍基地舉行。美國空軍第51 醫療隊(51st MDG)在2月1日發起貝弗利午夜24-1演習(Beverly Midnight 24-1)，該演習是測試韓半島的美軍軍事能力，其間也有大規模傷亡應變訓練活動。

在訓練活動期間，80 名模擬患者扮演包括割傷、嚴重燒傷、聽力喪失和精神失常的傷兵。

在地緣政治日益不確定的情況下，這些演習反映了美軍必須保持快速應對的能力，新興挑戰的能力。