韓國駐中大使鄭在浩5日強調，韓國政府尊重「一個中國」政策立場不變，同時將與台灣持續在各領域發展實質合作。外交部今天表示，這反映區域內的國際共識，以及共同遏止威權主義擴張的決心。我國也將與韓國持續深化雙方實質互利的交流合作。

鄭在浩5日接受媒體訪問，被問到台灣總統當選人賴清德採取「親美路線」，韓國政府採取何種立場時表示，韓國政府將本著尊重「一個中國」政策的立場，繼續推動與台灣在各領域的實質性合作，並強調，韓國希望台海維持和平穩定以及兩岸關係和平發展。

對此，外交部副發言人蕭光偉今天在例行記者會中表示，外交部注意到韓國駐中大使接受媒體訪問時提到，韓國政府希望維持台海和平穩定，兩岸關係和平進展的立場不變，而且也將繼續增進與台灣在多種領域上的實質合作。

他說，事實上，過去一年來，韓國以及美國還有其他理念相近的國家，在多邊及雙邊的場域上多次發表聯合聲明，重申支持台海和平穩定的重要性，也反映了區域內的國際共識，以及共同遏止威權主義擴張的決心。外交部對於國際間理念相近的民主國家，多次公開表達支持台海和平、穩定的立場表示歡迎和感謝。

他強調，未來我國也將持續秉持不挑釁、不冒進、遇到壓力也不屈服的原則，致力跟韓國及其他理念相近夥伴，在民主、自由、人權、法治的共享價值上，以及雙方既有的良好合作基礎上，深化互利、互惠的交流合作，共同維 護區域的和平與穩定，同時我們也將與韓國持續深化雙方實質互利的交流合作。