男星柯震東以及詹子萱主演的Netflix影集《愛愛內含光》，上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第一名台灣，除夕夜柯震東也與家中長輩一起觀看；然而，柯震東大年初一深夜被目擊現身信義區夜店發錢，女星安心亞跟在後方，而兩人疑似牽手，對此，柯震東於社群Threads發文回應「人那麼多不拉著」。

柯震東在10日晚上就有先在社群發文「好無聊……我想要出門了……」沒多久後便現身信義區夜店，之後社群平台Threads上瘋傳一段，柯震東穿著黑色長袖上衣、頭戴黑帽現身信義區的影片，片中柯震東持大疊千元現鈔，抽出數張給一名長髮妹女子，而他身後跟著一名女子竟是安心亞，瞬間引發熱議「他們是不是牽手了」、「朋友不是都會牽一下走嗎」。

柯震東親自回應牽手安心亞原因。（圖／柯震東Threads）

對此，柯震東下午發文親自回應「人那麼多不拉著你朋友是想她被擠不見？誰會在路上亂發錢！我是拿現金請現場大家喝shot！」然而，根據《ETtoday星光雲》報導，柯震東經紀人也表示，兩人只是朋友「同行還有很多朋友一起過年相聚，謝謝關心，新年快樂」；安心亞經紀公司也回應：「過年大家都難得休假，就一群朋友相聚而已，祝大家新年快樂。」

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