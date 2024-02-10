由男星柯震東以及詹子萱主演的Netflix影集《愛愛內含光》，除劇情探討多項議題且有趣外，也有不少激情戲碼，讓觀眾看了臉紅心跳，一播出就深受許多人喜愛，上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第一名；然而，柯震東9日除夕夜與家人相聚吃年夜飯時，一家人一起收看《愛愛內含光》，搞笑反應全被拍。

柯震東9日在IG發出限時動態，可見一家人正準備坐到餐桌上吃飯，但客廳傳來的就是柯震東在《愛愛內含光》的激情戲片段，而他則大大的比個讚，直呼「挑戰成功」。

然而，沒多久後，柯震東再度更新限時動態，這次一家人全部坐在沙發上，且可聽見長輩們忍不住笑出聲，還有人大讚「你好爽喔」，當柯震東見到家人們如此支持也相當開心，家中氣氛和樂融融。

柯震東的長輩們反應相當大方。（圖／柯震東IG）

對此，網友見狀也紛紛笑虧「好淡定，果然是會大聊的Family」、「長輩心臟不好會嚇瘋吧」、「超猛，我看《愛愛內含光》都會戴耳機」、「真的愛了，著實是個狠人」、「太狠了看自己打砲」。