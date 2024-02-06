夏于喬、馬志翔詮釋性事不協調、婚姻爆危機的夫妻。（Netflix提供）

超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》現正於Netflix全球獨家熱播中，上線48小時即衝到Netflix台灣區排行榜第一名，也成功坐上香港排行榜冠軍寶座，更擠進東南亞4大收視地區排行榜前10名，分別為印尼、馬來西亞、新加坡及越南。

巫建和、林哲熹在靈堂前激吻。（Netflix提供）

不少網友大讚好看，認為好笑之餘，不同議題都有探討到，演員也演得很好，深感共鳴的台詞讓觀眾直呼「約會真的會這樣」、「超有共鳴」！不少人1天完食8集，其中林哲熹跟巫建和這對同志CP更讓大家忍不住大喊「太可愛」，天才斯文男與台客8＋9竟碰撞出火花，網友大讚兩人演技氣場很強大，合演情侶讓人受不了。

詹子萱演技清新自然。（Netflix提供）

柯震東、詹子萱被讚很有CP感。（Netflix提供）

新銳演員女主角詹子萱，戲裡古靈精怪、活潑性格，受到網友大讚「演技自然」、「很愛她的笑容」，而柯震東與詹子萱的主線故事也備受熱議，他們在劇中是性事超合的炮友，卻堅持「做愛不戀愛」，想盡辦法保持距離卻藏不了在意對方的心情，一票網友直呼「最喜歡邱曖跟平克世紀大和解啦！抱在一起我真的哭死」、「曖曖說他跟學長沒有復合，然後主動吻平克，平克沒有猶豫直接反客為主，超帶感的啦！平克好可愛！」

柯震東、詹子萱被讚很有CP感。（Netflix提供）

從備戲到如今開播好評，詹子萱坦言一路走來一直都有壓力，「不過真的很開心第一部主演就能參與到那麼棒的劇集，我自己非常喜歡這樣的風格、題材，演得也很過癮。那天在記者會分享的時候，看到導演一度哽咽、突然超想哭，當時大家的感情真的都非常好！」對於劇中尺度偏大，她說不擔心，還滿緊張又期待觀眾們的反饋，「朋友們都替我開心，幾個朋友都會說哇！你跟好幾個帥哥一起演耶，好好喔！還有朋友說她每天就是這樣用社交軟體，劇裡呈現的就是他們的日常現況，他們覺得很寫實！」

巫建和、林哲熹牽手告白這一幕打動許多觀眾。（Netflix提供）

性愛激情戲卻藏滿洋蔥，多位網友稱看到落淚，其中男男CP鄉下告白戲碼，阿嶽（巫建和飾）主動牽起宥森（林哲熹飾）的手，說了一句「我們回台北吧」，超令網友心動、起雞皮疙瘩，林哲熹表示：「我自己很喜歡在鄉下的戲，兩個人慢慢的打開心房，從嘴硬到把手牽起來的互動，應該就是愛情最甜蜜的時期吧。」

巫建和劇中飾演賭場經理阿嶽，無時無刻滿嘴髒話又愛咆哮，但事實上他是個深櫃，與奶奶相依為命、感情相當好，極大反差讓網友深陷角色魅力。巫建和表示，這次的角色阿嶽真的很不同，對他來說是個很大的突破，「拍完後感覺把一輩子的髒話、情緒、憤怒，全部都用完了，還吃了一輩子的檳榔，經常處於很High的狀態，要面對奶奶，或是又要對宥森展現情感，每次收工都覺得筋疲力盡，自身喜歡平淡的角色情緒，這方面花了些力氣與導演討論。」

至於阿嶽一口超local的台語，巫建和直言，自己的台語算可以講，但都非常不道地，「家裡面都是講客家話，所以拿到台詞後一直跟著台語指導練習，導演剛好台語又很好，光是配音台語的部份就又配了4天。語氣主要是參考很多開直播的網紅，加上語調，希望給大家一種喜感又很不穩定的感覺。」

西洋情人節將屆，《愛愛內含光》正是適合情侶一同觀賞增加情趣的「催情劇」，網友大讚「愛老師頻道真的很受教」、「真的學會了很多冷知識」。演員們也分享了情人節如何度過，詹子萱推薦：「情人節一定要看《愛愛內含光》！」巫建和透露自己平常沒有過情人節的習慣，但建議若能和喜歡的人一起吃飯應該不錯；林哲熹則甜蜜表示：「推薦大家每天都要好好享受跟愛人相處的時光，每天都發現對方身上可愛的地方，這樣每天都是情人節。」更分享自己做過最浪漫的事就是求婚。被問及戲中理想型，雙方竟點名彼此，林哲熹說他喜歡跟自己有點反差又能互補的人。詹子萱也提到戲中理想型正是平克（柯震東飾）：「周平克個性比較溫柔、暖心陪伴，因為我情緒起伏比較大一點點，他能讓人安定、平靜下來，相處起來也最舒服！」