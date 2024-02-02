桃園市民政局首推替代役公益大使計畫，在農曆春節前夕，前往獨居長者家中關懷送暖。（民政局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市民政局首推替代役公益大使計畫，在農曆春節前夕，前往獨居長者家中關懷送暖。（民政局提供／蔡明亘桃園傳真）

今年1月起兵役恢復1年役期，桃園市民政局首度推動「替代役公益大使計畫」，在農曆春節前夕，攜手華山基金會為獨居長者發送愛心年菜及協助清理居家環境。替代役男分享，能在服役期間參與公益活動別具意義，看見長輩這麼開心，自己也覺得非常感動。

85歲的榮眷汪奶奶膝下無子，老伴過世後就一個人獨居，去年10月動完髖關節手術的她，行動略有不便。民政局替代役公益大使團主動訪視，幫忙掃地、洗碗整理居家環境，活潑的替代役男還陪汪奶奶閒話家常，讓她人生第一次有兒孫滿堂的感覺，開心直呼「好像一次多了5個孫子」。民政局還準備蘋果禮盒，華山基金會則送上愛心年菜和過年新衣，祝汪奶奶平安過好年。

「覺得有點震撼！」役男王晨瑋分享，這是他第一次參與華山送餐活動，想到長輩們平常都孤伶伶一人，突然覺得自己的陪伴很有意義。

役男黃冠豪也說，原以為服替代役就是在辦公室搬東西、跑文件，沒想到還能參與公益服務，陪伴獨老是很難得的體驗，過程中他一直想起自己的奶奶，突然很想回家陪陪老人家。

民政局長劉思遠指出，因應役期延長，為提高役男服勤效益，民政局首推役男公益服務計畫，依據役男的經歷、興趣或專長組成公益大使團，以「弱勢優先、環境保護」為原則，讓役男在服役期間，參與關懷弱勢、淨山淨灘、衛教宣導等服務，發揮服務社會的精神。

華山基金會中壢天使站長楊云欣表示，目前在桃園服務超過1000名獨居長者，每到過年送餐人數嚴重不足，每人1周至少要負責80個案家，幾乎從早跑到晚，今年有替代役男加入，讓長輩都能及時收到愛心年菜，除夕夜能好好吃頓年夜飯，暖心又暖胃。

據華山基金會統計，今年全台共準備3萬份愛心年菜，其中桃園市準備約1200份，目前僅募集到5成份數，期盼民眾在過年前一起響應送暖活動。【愛老人專線：(03)467-9097楊站長，郵政劃撥帳號：19852240(華山基金會)備註：中壢1站】