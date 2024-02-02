桃園市政府打造友善育兒城市，持續擴充托育量能。（蔡明亘攝）

公設民營楊梅埔心托嬰中心2日啟用，市府委託桃園市幼兒與家庭教育協會營運，提供妥善專業的托育服務。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政2日參觀公設民營楊梅埔心托嬰中心，與孩子們同樂繪畫。（蔡明亘攝）

公設民營楊梅埔心托嬰中心2日啟用，空間寬敞舒適且擁有多項設施功能齊全。（蔡明亘攝）

桃園市婦幼發展局元旦起正式開始運作，要打造婦女與幼童的友善城市，桃園第45家、楊梅區第3家公托設施「公設民營楊梅埔心托嬰中心」今開幕啟用。桃園市長張善政表示，目前仍有多處正在籌備中，市府將持續擴建公托設施，讓桃園的育兒環境愈來愈好。

公設民營楊梅埔心托嬰中心位於楊梅一號社宅旁公益棟，張善政今逐層參觀楊梅埔心托嬰中心及居家托育服務中心，空間寬敞舒適且擁有多項設施，包括幼兒園、托嬰中心、居家托育服務中心、家庭照顧者支持服務據點、社區日間作業設施、市民活動中心等，可滿足幼兒照顧、身障培力及市民學習活動等多元需求。

張善政說，此處提供日間托育服務，可收托45名滿2個月至2歲嬰幼兒，委託桃園市幼兒與家庭教育協會營運，提供妥善專業的托育服務，另還設有定點臨托服務，可收托滿6個月以上至未滿6歲幼童，為楊梅居民打造更優質的宜居環境。

張善政提到，他非常重視婦幼議題，上任後陸續推動各項婦幼友善政策，今年1月市府正式成立婦幼發展局，現在2月啟用桃園第45家公托中心，3月將再新增公托設施，且目前仍有多處正在籌備，會持續擴建公托設施，讓育兒環境愈來愈好。

婦幼局長杜慈容表示，為鼓勵生育且讓家長安心就業，市府推動各項育兒政策，目前桃園已開辦23家公設民營托嬰中心、22家公托家園、23處親子館，且持續輔導私立托嬰中心及居家托育人員參與準公共合作托育，簽約率達90％以上。

此外，為使嬰幼兒皆能有機會入托至公托中心，除每名幼兒最多申請2家公托中心外，今年7月將全面受理符合資格者重新登記及抽籤，候補名單自今年8月1日起適用至明年7月31日。

杜慈容說明，公設民營楊梅埔心托嬰中心自1月24日中午12時至2月4日下午5時受理報名登記，民眾若有送托意願，可至桃園育兒資源網登記或至現場由工作人員協助線上登記。2月6日上午10時將抽籤，結果於同日在桃園育兒資源網、該中心門口及臉書專頁公布。