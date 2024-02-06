農曆春節是家家戶戶團圓吃年夜飯的重要節日，但有許多弱勢族群連三餐溫飽都有困難，更別說圍爐吃年夜飯了！臺北市政府社會局每年發起「溫馨年菜‧愛心快遞」活動，串聯各界愛心，募集2,000份年菜送給弱勢族群。永慶慈善基金會已連續10年響應活動，讓助弱勢族群在春節期間享用熱騰騰的佳餚，迎接新年喜氣。在2月6日「溫馨年菜‧愛心年菜」記者會上，臺北市政府秘書長李泰興為感謝永慶慈善基金會10年來的愛心善舉，頒發感謝狀，由永慶慈善基金會副執行長林麗華代表受贈。

臺北市政社會局「溫馨年菜‧愛心年菜」活動，今年將贈送年菜給614位獨居長者及1,386個弱勢家庭，菜餚來自知名餐廳港九香滿樓與星靓點花園飯店準備的多道經典年菜，包含步步高昇好彩頭、年年有餘財廣進、花開富貴醉鮮蝦、八寶財據齊家歡及臘腸禮盒等，給弱勢長輩添福氣，志工們更會親自送餐，讓弱勢長者們無需奔波採購，即可品嘗名廚特選年菜，度過溫馨快樂的年節。

永慶慈善基金會連續10年來響應「溫馨年菜•愛心快遞」公益活動，累積送出超過1.5萬份年菜，幫助弱勢家庭過好年。林麗華執行長表示，在農曆新年相聚圍爐對大多數人來說，是很稀鬆平常的事，但對許多弱勢家庭來說，卻相對不容易。所以永慶慈善基金會每年跟社會局攜手，推動「溫馨年菜，愛心快遞」活動，希望讓經濟弱勢的獨居長者、低收入家庭，也能享受豐盛年夜飯，擁有美好時刻。

永慶房產集團以提供專業且誠實的房地產服務為企業理念，並成立永慶慈善基金會關注弱勢族群，並於2014年發起「愛圓滿接力」公益計畫，集結全台千店、萬人的力量，鼓勵集團全台同仁加入公益行動的行列，秉持著「攜手做公益，把愛傳出去」的精神，幫助需要的族群，在公益這條路上，永慶一直都在！也希望藉此拋磚引玉，吸引更多人主動加入公益的行列，發揮自身力量回饋社會，為台灣帶來更多正面能量。