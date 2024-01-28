小鐘被李多慧打槍。（中天綜合台提供）

李多慧大讚安心亞屁股很好看。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（29）日晚間9點播出「多慧女神降臨！她這樣竟讓台灣女孩很不服氣」主題。安心亞很欣賞李多慧：「我只要滑到她的影片都會停下來看，她跳舞就是會讓人不自覺的一直看下去。」她還邀請李多慧一起跳舞。

而李多慧也誇讚安心亞在跨年演唱會上的火辣演出：「真的是辣妹的表演，屁股好好看，而且她在韓國也很有名，像我爸爸就很喜歡她。」李多慧也很期待有合作機會：「但我太害羞，不敢穿太辣。」

節目中，李多慧透露自己很在乎另一半是否有用心：「身高、外表不重要，重要的是真心，像如果會忘記另一半的生日就太過分了，生日1年才1天，為什麼會忘記？」

小鐘為了和李多慧有進一步認識，不斷獻殷勤：「多慧來台灣是租房子，如果她真的願意跟我在一起的話，我可以買房子讓她住，而且我雖然年紀大，但我存了很多錢，如果我早死的話，我錢都給妳！」但李多慧卻立馬打槍：「錢沒關係，我也有錢。」