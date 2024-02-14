NCC人事案蔡賴年後將討論 侯友宜：盼符合成立宗旨

立法院20日開議，首件人事案將是國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意案，據綠營人士透露，總統蔡英文與副總統賴清德年後將會溝通，人選不會「一片綠油油」。新北市長侯友宜今（14）日對此表示，期待誠如當時成立NCC的宗旨，選出的人選能夠獨立、公正、客觀。

侯友宜說，NCC最主要是要獨立、公正、客觀，應展現出來的是行動，不是口號，所以我們期待誠如當時成立NCC的宗旨一樣，選出的人選能夠獨立、公正、客觀。

另國民黨、民眾黨要求總統當選人賴清德就任後到立法院國情報告，採即問即答方式，民進黨團認為即問即答有違憲問題，要藍營先提修憲。侯友宜認為，每個人在自己的工作崗位上都要傾聽民意，面對民意的檢驗，上從總統、下到最基層選舉出來的，都要直接面對。至於立法院，相信黨團會做好最好的協商，大家協商出來的結果都要給予尊重。

此外，國民黨新科立委羅智強擬連署修訂棄保潛逃罪，對此侯友宜表示支持。他說，這段時間治安問題被討論很多，尤其像詐騙案，他一直強調騙得愈多要關得愈久，很多的犯罪者棄保潛逃，既然司法要強力的執行，對棄保潛逃更應該嚴格審慎去檢視，讓修法能夠順利通過，讓我們治安能夠穩定，這些想要利用棄保的方式，來脫離法律制裁的，我們更應該嚴格去執行。