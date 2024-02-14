立院2委員會「超專業」！ 郭正亮曝徐巧芯早有準備

藍營新科立委成功闖進國會，被不少支持者抱以「進立院質詢得第一」的期待。針對徐巧芯立志進入國防外交委員會，前立委郭正亮認為她進去的機會蠻高，因為現任綠委大半落選。但外交國防、財政委員會不是開玩笑的，要很專業，但徐巧芯也早有準備，特別去念淡江戰略研究所。

郭正亮13日在《鄭亦真辣晚報》節目揮毫，秀出他的手寫春聯「亢龍有悔」4字：「請賴清德跟柯文哲好好思考一下！」

主持人鄭亦真提到，今年有54位新科立委，立法院外交國防委員會可能變化會最大，成功連任的只有民進黨王定宇，及國民黨的江啟臣、馬文君。現在大家在看的新焦點，就是已經表態第一志願是國防外交委員會的徐巧芯，她揚言追查外交部、潛艦國造，及選前的國家級警報等爭議。

「她進去機率應該蠻高的！」郭正亮表示，國民黨基本上是第一大黨，一個委員會有8個人，國民黨要4個人是沒問題的，現任的江啟臣、馬文君應該都會留任，因為這次國防外交綠委一大堆人落選，都空了、清倉了。「坦白講我在立法院待了十年，有幾個委員會真的是超級專業的！有一些你也不容易在報紙上得到訊息，比方說交通、內政，你看看報紙大概就可以質詢了啦，還有經濟委員會，可是國防、財政不是開玩笑的！」

郭正亮提到，如果沒有像自己身旁的張延廷將軍這樣，隨時可以諮詢的對象，「你到時候真的不知道該怎麼說話！而且...國防部...你到時候也會去要一些資料，那有一些資料也跟天書一樣！就是你一定要有一定的背景，那徐巧芯，她特別為這個事情去念淡江戰略研究所！」