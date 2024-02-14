地上有告示牌禁止民眾踩踏進入，卻還是看到有民眾不顧告示牌，冒險踩踏上去。（吳建輝攝）

員林公所表示，燈會所有布置都是公所同仁精心策劃與設計，除了燈飾遭踩踏之外，也有部分花燈已遭破壞，呼籲民眾發揮公德心。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

員林燈會近年打響名號，已經成為彰化春節賞燈必走行程，今年主燈「龍祥霞蔚 巨龍再現」高達20米，其曾經在2012年的台灣燈會吸引全國民眾爭相目睹。（本報資料照片）

2024員林燈會暨元宵節活動8日晚間7點在龍燈公園正式點燈，年假連日吸引許多遊客朝聖，不過有民眾拍下民眾為了與燈飾合影，冒險攀爬布滿燈飾的禁止進入區域，民眾直言地上布滿電線，非常危險，明明有告示牌還看不懂，真的令人汗顏。

員林燈會近年打響名號，已經成為彰化春節賞燈必走行程，今年主燈「龍祥霞蔚 巨龍再現」高達20米，其曾經在2012年的台灣燈會吸引全國民眾爭相目睹，本次透過特殊燈光投射，讓巨龍再現，呈現昂然飛騰的儀態，8日開幕至今已經湧入萬人朝聖。

劉姓民眾表示，員林燈會主燈區的草皮斜坡上有設計燈組，整個草皮布滿類似聖誕燈飾的LED燈，明明地上有告示牌禁止民眾踩踏進入，卻還是看到有民眾不顧告示牌，冒險踩踏上去，真的相當危險，難道不怕被電到嗎，還是要等到被電以後才要國賠。

員林公所表示，燈會所有布置都是公所同仁精心策劃與設計，除了燈飾遭踩踏之外，也有部分花燈已遭破壞，呼籲民眾發揮公德心，拍照之餘也要愛護公物，更為了自身安全，才能快樂出門，平安回家。