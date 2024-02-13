台南市政府春節期間不打烊前往各攤商、美食區執行聯合稽查，確保消費者的權益。（法制處提供／洪榮志台南傳真）

迎接龍年來臨，台南市各地市集人潮強強滾，台南市政府春節期間不打烊仍前往各攤商、美食區執行聯合稽查，確保消費者的權益。其中，鹿耳門聖母廟內外有2成攤商漏未標示或標示不清，2024台灣燈會安平燈區美食市集也稽查發現1攤商未符合標示規定，均已當場要求改善完成。

市府法制處指出，春節期間邀集相關局處進行聯合稽查，要求各市集攤商注重食品安全衛生，食品、商品的價格標示須清楚透明，避免衍生消費爭議損及南市觀光形象。

消保官於10日大年初一即會同市府衛生局前往安南區鹿耳門聖母廟，向市集攤商查核宣導；12日大年初三也會同市府經濟發展局、衛生局、觀光旅遊局、市場處等單位，再次前往安平老街及2024台灣燈會安平燈區美食市集稽查，輔導攤商明確標示食品、商品產地、價格、計價方式等相關資訊，並查核食品安全衛生與環境整潔。

法制處表示，查核結果，鹿耳門聖母廟內外約有115家攤商，8成都已自主管理主動標示價格，但仍有2成漏未標示或標示不清，都已現場輔導改善完成；使用豬肉原料的食品攤商，也有少部分未標示產地，衛生局均當場輔導明確標示產地並改善完成。

至於安平老街市集為春節期間觀光客必訪景點，歷年來經市府持續查核宣導已有成效，9成5攤商都有完整標示，極少數攤商雖有標示不清之處，但經稽查要求已立即改善；安平燈區美食市集約有50家攤商，繼2月2日開燈日查核後，12日稽查僅1新增攤位未符合標示規定，也已輔導現場改善完成。

法制處認為，台南400盛會相關活動將陸續展開，2024台灣燈會高鐵燈區將於2月24日啟燈，該區的美食市集也將於2月23日試營運，為迎接大量遊客造訪台南，並對台南良好的觀光品質留下好印象，籲請商家應資訊透明、童叟無欺、誠實交易，如此方能創造更多商機，達到雙贏局面。

法制處強調，市府將不定期辦理各項食品、商品衞生安全查核，保障消費者權益，維護台南市優質消費與觀光的品質形象。民眾於消費時，如果發現攤商或店家價格標示不清或有不當行銷的行為，可撥打1999市民服務專線檢舉；如果發生消費爭議，建議先拍照存證，再到行政院消費者保護會網站線上申訴，或於上班時間撥打1950消費者服務專線向市府反映，由消保官協助處理。