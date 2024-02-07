中山分局至電台接受專訪，宣導犯罪預防工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中山分局至電台接受專訪，宣導犯罪預防工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

加強重要節日安全維護工作開跑，北市警中山分局特別與國立教育廣播電台及台北廣播電台，共同辦理「年前加強治安工作重點及犯罪預防宣導」專訪，強調警方年前加強執行「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三大重點工作，並進行犯罪預防宣導，讓民眾安心快樂過好年。

中山分局長陳金城表示，因應年關將近，警方針對轄內金融機構、銀樓珠寶業等財物匯集處所，進行環境安全檢測工作，近日也與轄內金融機構進行重要節日安全維護工作協調會，建立警銀聯繫溝通的良好管道，一同維護民眾的財產安全。

此外，有鑑於民眾大多會於年前期間，提領大筆款項或換取新鈔，銀行財物匯集量增加，警方在這段期間，將會加強金融機構巡簽，增加簽巡密度，提高見警率，以遏止犯罪事件發生，更提醒民眾，如有提領鉅額款項，可向警方申請護鈔服務。另與轄內金融機構配合，進行防搶暨攔截圍捕演練工作，藉由平時的演練，來提升行員及警方如遇真實情況時，能機警應處，不會無所適從。

陳金城表示，會統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，共同維護交通順暢及治安平穩。