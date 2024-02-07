政府宣稱要打房，同時落實囤房大戶逃漏稅，但監委調查發現，國稅局執行租賃所得查核時，雖發現囤房大戶有漏報租金收入的狀況，卻未能依法篩選重要案件，調查實際金流，因作業時程因素，未能及時派查，導致扣繳單位需多負擔代為繳納短扣稅款，今要求財政部督導改善。

監委賴振昌指出，2021年租賃所得占綜合所得稅稅基比率為2.1％，相較於薪資所得之77.5％，仍屬偏低，但稽徵機關核定租賃所得是以逕行核定為主，主動選案查核為輔，再對各區多戶非自住住家用房屋持有者進行專案查核結果，但未主動申報租賃所得者不在少數，且逾半數有短漏報的狀況，顯示稽徵機關對租賃所得的查核廣度及深度有待強化。

監委要求財政部應督促所屬稽徵機關加強蒐集租賃所得資料，藉由擴大蒐集外部資訊，充分發掘短漏報的案件，落實「有所得即應納稅」目標，維護租稅公平。

監委表示，各區國稅局2021年和2022年執行的租賃所得查核專案計畫，雖已有初步成效，但部分案件經過查核認定，房屋所有權人申報租賃收入偏低，或房屋供他人使用且不符合無償借用規定，但卻直接按一般租金標準調整核算租賃收入，未再進一步篩選重要案件，向金融機構調查納稅義務人資金往來紀錄，核定實際租賃所得，有偏離實際市場租金行情之虞。

另外，監委表示，國稅局執行租賃所得查核專案計畫中，部分多戶囤房大戶都是以成立營業組織，辦理房屋出租作業，稽徵機關以查定銷售額方式，核定其營業稅，但近年來國人租賃支出負擔已有明顯增加，稽徵機關卻仍不調整，恐有未符覈實課稅之虞，財政部應督促各區國稅局重新檢視，該類營業人查定銷售額金額是否符實，或核定使用統一發票。

監委指出，各區國稅局轄內扣繳單位支付租金費用時，存在未依法扣繳、扣繳不實、未依限繳納扣繳稅款或未如實申報扣繳憑單，有部分案件違章行為更達6年，使政府無法掌握稅源，也形成租賃所得人逃稅漏洞，財政部應督促各區國稅局落實扣繳檢查業務，檢討現行扣繳制度勾稽機制闕漏處，以利掌握非個人間出租行為租賃所得。

另外，監委也發現，租賃所得者因出境多時，久未返國，經除戶後可知出租人屬所得稅法規定的非居住者，期租賃所得應採就源扣繳方式繳納所得稅，但稽徵機關受限作業時程，未能及時派查，並輔導扣繳單位更正扣繳稅率，導致加重扣繳單位需先行代為繳納短扣稅款後，再向納稅義務人追補款項。