民眾採買過節食品，食品安全再度備受關注。無黨籍台北市議員徐立信踢爆，萬華一處堤外停車場，竟成違法小型批發場，更淪食安破口。徐立信也公布影片，許多食材商會將要交易食材隨意擺放停車場格內，因無人看守，甚至有老鼠咬破袋子享用食材，質疑這些食品賣給民眾吃下肚，恐已成食安大破洞，受害民眾恐難以估算。

徐立信7日上午揭露，位在萬華區長順街底的堤外停車場，一到凌晨就會聚集很多食材盤商，更有許多下游攤商來此地批貨，不只規避正常批發市場程序，還佔用停車格違規交易。徐更揭露，許多提前到來的盤商，直接將要賣的食物放在停車廣場，現場更直接引來老鼠啃食，遭啃咬過的食材正常售出，已經嚴重影響食品安全，受害民眾恐難以估算。

衛生局科長林冠蓁表示，過去的確有收到民眾透過1999陳情，不過因對方沒有留下地點，導致無法前往稽查，不過明天凌晨就會即刻前往稽查是否有違反食品安全。另外，針對民眾的食安，衛生局定期都有針對食品安全抽查，每年訂有抽查計畫，每年近48項抽驗計畫，抽驗件數平均4000件，也會稽查市面通路賣場餐廳食品安全，抽驗不合格都會源頭追溯。

交通局停管處營運科長李杰儒表示，由於該地段不屬於道路，且下午5時過後就是免費停車的區域，現階段沒有法源能開罰，會邀集警察局等相關單位會勘，判定停車場是否為道路延伸，才得以進行後續的取締開罰，依照道交條例得處600到1200元罰鍰。他直言，由於為堤外停車場且深夜時段販售，因此沒有管理人員，但也是第一次聽到該狀況，以往頂多是貨車占路邊停車格兜售。