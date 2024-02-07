兩名大陸岑姓、曹姓男子2020年7月偷渡到金門後，冒用人蛇提供身分證，搭機到台灣南北趴趴走近2年時間，直到去年2兩人企圖從古寧頭游泳回大陸，卻受困金門大橋橋墩下被消防隊救起，整起離譜事件才爆發。知情人士透露，由於2嫌從不明來源處身懷鉅款，且在台期間四處跑，疑似大陸情報機構在台的「交通」，國安單位正進行深入調查。

據了解，國安單位查出，曹、岑兩人有別於一般過去偷渡到台灣打工的大陸人民，當初就以80萬鉅款雇用人蛇偷渡到台灣，而且在台期間身懷大筆不明來源現金，且懂得利用製作精美的假身分證蒙騙過機場及海關，搭機到台北後，住在信義區高級豪宅。

國安單位查出，兩人實際在台灣也沒工作，但不明資金經過多次轉手，讓兩人生活過得相當富裕，加上平時就前往南北各縣市，曾與多位台灣人士見面，因此充分懷疑，曹、岑兩人疑似有特殊背景，不排除是來台擔任「交通」的情治人員。

根據法院調查，書，岑兩人2020年7月間，透過以80萬元代價僱用李姓人蛇從福建省泉州市偷渡航行到金沙鎮山后村上岸，並躲在民宿。

接著利用假身分證，搭機到到台北，藏匿在北市信義區某大樓，隨後在台灣四處趴趴走，長達一年半。於民國2022年3月間某日，以90萬元之代價雇用人蛇安排欲偷渡回大陸。

卻因大陸疫情封鎖邊界岸際及休漁期間禁止漁船進出，竟從古寧頭游泳出海，卻因體力不支，受困於金門縣金門大橋橋墩，最後為活命只好打110求救，由金門縣消防局烈嶼分隊救援上岸。事後才查出，兩人並非當日偷渡來台，而是早已來台趴趴走2年。