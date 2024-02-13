2024南投燈會「融耀．宜居城市」自2月3日開幕以來，截至13日上午8點累計已吸引210萬人次參觀，大年初四（13日）晚間以震撼火舞秀開場，隨後以500台無人機搭配水舞、煙火秀演出，點亮南投夜空，現場與會者驚呼連連。

今年南投燈會自2月3日在南投會展中心登場，現場規畫5大主題，包含11個特色燈區、水舞無人機煙火秀、花海沙雕、品牌商展、新春特別演出等豐富內容；且自大年初二開始有一系列的新春特別演出節目與精彩的水舞無人機煙火秀，連日來吸引大批遊客前往欣賞。

南投縣觀光處統計截至大年初三（12日）止已吸引210萬人潮朝聖，預估整個春節年假期間參觀人次將突破270萬，而23天展期將吸引超過500萬人潮。

2024南投燈會「融耀．宜居城市」自2月3日開幕以來，吸引超過210萬人次參觀。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

在新春特別演出中重頭戲為無人機展結合水舞秀、煙火秀的展演，南投縣政府今年與國內長青IP、亞洲最紅黑白生物－LAIMO「馬來貘」合作，推出專屬主題燈區與無人機群飛展演。

新春期間更有500台無人機在夜空中演出「馬來貘樂遊南投」的畫面，讓可愛的馬來貘在天空中向旅客拜年，並以3D巨龍圖像以飛龍在天之姿霸氣點亮夜空。

在舞台區新春期間天天安排不同演出，大年初四由首屈一指的雲火火舞團與新竹交響管樂團、聲樂演唱帶來跨界的聯合演出震撼火舞秀、初五安排台語金曲，由台語電音舞后謝金晶與苦情歌后張秀卿等帶來熱力四射與經典的台語歌曲，南投縣政府歡迎全台民眾到南投看燈會走春。