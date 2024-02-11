2024南投燈會在2月3日盛大開幕，今年共計5大主題，包含11個特色燈區、水舞無人機煙火秀、花海沙雕、品牌商展、新春特別演出等，打造適合全齡共賞的燈區體驗，無人機表演大年初二(11日)隆重登場，特定時間還會搭配煙火秀，民眾務必把握時間前往，迎接不一樣的璀璨新年。國民黨立委馬文君發文透露，500台無人機躍上天際群飛，除了「馬來貘LAIMO」卡通造型外，更會在天空中排列出3D巨龍「飛龍在天」圖像。

馬文君提到，在年節的傳統習俗中，正月初二是已婚女性回娘家的日子，又稱為「回門」或「迎婿日」，象徵父母對出嫁女兒的關懷。但台灣隨著兩性平權意識提升，早就沒有硬性規定嫁出去的女兒初二才能回娘家，現在任何時間都可以回娘家探親，「因為一家人團圓才是最重要的！」

「除了初二回娘家外，文君要跟大家分享一個好消息：無人機高空秀年初二首次登場！」馬文君指出，「2024南投燈會」的重頭戲，500台無人機搭配水舞、煙火秀，將在大年初二（11日）晚間9點首場登演。500台無人機躍上天際群飛演出「貘貘遊南投」主題圖案，將以「馬來貘LAIMO」卡通造型，結合南投觀光元素，打造出馬來貘新春耍廢玩南投的逗趣畫面。

2024南投燈會3日盛大開幕，南投縣府提供500台無人機、水舞秀、煙火秀等表演時間表。（南投縣府提供）

馬文君強調，迎接「金龍年」的來臨，南投燈會除了13公尺高的龍鳳呈祥動態主燈，無人機也會在天空中排列出一幅3D巨龍圖像，「飛龍在天霸氣點亮夜空，保證精彩可期！年初二晚上，歡迎全家大小蒞臨2024南投燈會，賞燈趣、看無人機表演，度過一個充實歡樂的新年假期！」

南投縣府表示，適逢龍年演出「貘貘好運來」主題前無人機，將在天空中排列出一幅3D巨龍圖像，採飛龍在天之姿霸氣點亮夜空，接下來尚有11場次水舞無人機展演，其中4場搭配華麗煙火秀，分別在大年初二到初四，以及元宵節(24日)晚間9點，為回饋旅客，煙火秀加碼施放，展演時長將超過900秒，驚豔的視覺體驗值得引頸期待。首演隔日大年初三(12日)將演出「貘貘好運來」主題，由馬來貘在天空中向旅客歡喜拜年。