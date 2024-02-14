台北市消防局將於文山區興隆路二段86巷及興隆路二段交叉口，興建為救災救難量身打造的基地興隆消防分隊。（建築示意圖／消防局提供）

台北市消防局將於文山區興隆路二段86巷及興隆路二段交叉口，興建為救災救難量身打造的基地興隆消防分隊，去2023年11月17日動土，工程預定2025年10月完工，完工後將有效提升文山區災害搶救效能。

台北市消防局將於文山區興隆路二段86巷及興隆路二段交叉口，興建為救災救難量身打造的基地興隆消防分隊。（建築示意圖／消防局提供）

消防局表示，文山區轄內計有43個里，目前設有4個消防分隊，勤務繁重且多處於文山區邊界，因主要道路較為狹小，遇尖峰時段交通壅塞影響救災救護時效，為增加文山區勤務調度彈性及搶救速度，計畫成立興隆分隊，並選址於文山區中心地帶偏西北區，臨辛亥路、興隆路兩主要幹道交會處，以增加該區消防量能、增強核心救災能力及建立文山區完整安全防護網。

消防局指出，興隆分隊規劃興建地上6層、地下2層混凝土構造建築物，作為消防文山中隊及興隆分隊使用，提供同仁之辦公、備勤室等相關附屬空間及民眾洽公需求空間。建築耐震能力係數採用1.5，較一般民間建築物提高50%，以確保都市救災主力，在極端狀況時，仍能防護市民生命財產的安全。

建築外觀上，以「方」之框架形塑消防隊員之剛強與堅毅，以「圓」之親民、關懷、多元意念呈現於框架內之金屬隔柵板，外觀立面基座與牆身均採用後製清水混凝土塗料為主要材質色調，搭配彩色垂直金屬遮陽板，展現守護市民與安定秩序之穩重外觀。並導入綠建築設計理念，規劃設置外殼立面遮陽板、屋頂太陽能集熱板及屋頂薄層綠化，控制熱輻射率降低室內溫度，並取得黃金級候選綠建築證書及銅級候選智慧建築證書。

莫懷祖局長強調，辦公廳舍竣工後，除提供消防同仁良好值勤環境，更能有效縮短救災救護狀況反應時間，提升文山區災害搶救效能、給予到院前緊急救護傷病患最即時的救護服務，並落實更有效率的消防服務品質。