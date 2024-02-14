請神容易送神難？有名人妻在網上抱怨，由於婚前靠自己努力買了1間房，但和老公因為工作關係，上班比較方便在外租屋，因此房子長期都是出租狀況，然而，房客預計今年3月底要退租，她便打算收回來整理後自住，不料，婆婆卻開口，不僅留1間房間給小叔，甚至還要打3分備份鑰匙留給婆婆、小姑、小叔1支，而這樣提議老公竟然答應了，讓她氣喊直嗆豬隊友「年後上班日就直奔戶政事務所？」。

一名人妻在臉書社團「匿名3公社」發文，她提到婚前花自己的錢在北大買了3房的社區房子，也沒和娘家拿錢，由於和老公因為上班方便，兩人租屋在板橋車站附近，因此，自己花錢買的房子都在出租，然而，房客今年3月底預計要退租，她便打算房子收回來自住，並請工班整理一下，目前規劃主臥1間 + 孩子臥室1間，而還有1間房間尚未規劃。

不料，還住在桃園中壢的婆婆卻提議「留1房給小叔」，且說明未來小叔到台北讀大學與上班可以方便住進去，也請她打3份被份鑰匙留給婆婆、小叔與小姑各1份，若往後上台北時也有地方可住，沒想到，這項提議老公卻答應了，讓她氣喊直接嗆老公「是不是年後上班日就直奔戶政事務所？」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「打電話給婆婆說，已經租給我前男友了..」、「快點離婚比較實際，太可怕了」、「真好，娶這老婆賺到一間房」、「寧可租人也不要給婆家的人住，請神容易送神難」、「暫住可以常住不行，鑰匙更不能給婆婆」、「直接戶政見，不要退讓，不然後面事情一堆，趕不走，還要伺候一家人」、「事實證明，妳選擇了一個『豬隊友』結婚...」。