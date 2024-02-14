余文忠等人慰問第一線人員。（縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局大年初三、初四配合交通部公路局執行「國道高乘載管制措施」，苗栗縣民防總隊交通義勇警察大隊長、縣議員余文忠為體恤春節期間警察及義交等人員，在氣候低溫狀況下，仍堅守崗位執行交通管制工作，特別邀集義交大隊幹部及警察局交通警察隊長江振維等人，前往發送慰問金，讓第一線辛勞執勤同仁備感溫馨。

苗栗縣政府在年假前隆重推出「2024春遊苗栗全攻略」，由縣長鍾東錦說明精選遊程建議、賞花採果、溫泉體驗、觀光工廠優惠活動及七大場館年節展演等活動，並詳列春節期間苗栗交通疏導方式，讓民眾在春節連假期間一同春遊苗栗。

為讓交通順暢，苗縣警局在各大景點安排警力指揮交通，並配合公路局實施交管，在國道1、3號各交流道交界處、重點觀光景點包括大湖草莓、泰安溫泉區，以及台3、台6及台72線等重要交通要道實施管制。

余文忠等人昨天下午1點多，前往各大交管處發送慰問金，他別出心裁特別準備3張200元的綠色鈔票，寓意交通狀況均呈現綠色、A級道路服務水準，宛如行車管制號誌一路都開放綠燈，讓前來苗栗縣觀光旅客感覺道路暢行無阻，未有塞車感覺。

苗栗縣警察局長陳世煌表示，警察主要工作就是治安、交通及為民服務，請鄉親朋友出遊請配合警察、義交之指揮管制，並「請民眾放心，苗警一定全力以赴」維持交通順暢，也祝各位鄉親平平安安出遊，快快樂樂返家。