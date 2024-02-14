台中市1名以販毒為生的廖姓男子，將愛車量身打造專屬座椅，利用夾層藏放毒咖啡包，還藏放在新冠一號防疫茶盒底層，連後車廂存放備胎的地方也不放過，台中市刑大偵四隊掌握線報追查，循線逮捕廖男及旗下2名小蜜蜂，順利起出超過500包各式毒品，全案經台中地檢署偵結，依販毒罪起訴。

台中刑大偵四隊去年11月透過網路巡邏，發現34歲廖姓男子，從去年中旬開始，與28歲單女友共謀犯毒，並找來31歲湯姓男子加入，由廖男負責進貨，單女與湯男擔任販毒小蜜蜂，負責載送毒品咖啡包及K他命，與藥腳進行交易。

偵四隊長林宏霖表示，經蒐證完備執行拘提，前往廖男位在北區租屋處搜索，逮捕廖男及2名小蜜蜂，在其家中存放新冠一號的防疫茶盒底層，查獲K他命毒品，另外在廖男座車，發現特別訂製的座椅，在打造的暗藏夾層，也起出毒咖啡包。

而廖男藏毒地點還不僅於此，最後在後車廂存放備胎的區域，也藏放多袋毒咖啡包，廖嫌當下還驚訝發出「咦~」的一聲，原來他已經忘了這地方也有藏毒，直呼警方比緝毒犬還厲害，一一將這些藏放的毒品找出來。

警方此次搜索，總共查扣毒品咖啡包494包、K他命3包、梅錠2顆、FM2 8顆及販毒所得16萬多元，全案經台中地檢署偵結，以販毒罪嫌起訴。

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