台北市政府警察局中山分局員警，日前執行巡邏勤務時，發現一名男子見到警方經過時，不僅立刻閃避並急，還將手中的「菸」丟棄到路邊，警方察覺有異上前盤查，發現男子丟棄的是「K菸」，依違反毒品危害防制條例偵辦。

據了解，民權一派出所員警上周三（7日）凌晨3時許巡邏時，行經民生東路1段時，隱約聞到空氣中飄散K毒氣味，見到路旁有一名蔡姓男子正在吞雲吐霧、形跡可疑，蔡男看見員警巡邏經過時，還刻意閃身並將手中的菸丟棄路邊。

員警見狀立即上前盤查，並發現蔡男渾身K毒味，經過多方盤問後，蔡男眼見事跡敗露，這才主動交付藏在菸盒內的2支K菸，經警方當場以檢驗試劑測試，呈現第三級毒品K他命陽性反應，全案詢後依毒品危害防制條例移送裁罰。

中山分局呼籲，毒品治安及人體危害甚鉅，珍惜生命，務請遠離毒品，若發現周遭有人吸食毒品，或向他人提供、兜售毒品，請立即向警方報案，以杜絕毒品危害，淨化社會治安。

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