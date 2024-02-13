英國超市行業警告，近期紅海運輸風險高度提升，英國可能因此必須面對茶葉短缺的窘境，而茶正是英國國民最鍾愛的飲品。英國零售商協會（British Retail Consortium）表示，紅茶供應鏈已遭到「暫時性破壞」；另一位相關人士稱，調味茶（加入其他成分，茶品喝起來帶有其他非茶葉本身的味道）供應已出現少許延誤。

儘管英國兩大連鎖超市13日網站上仍有充足供應，但公司仍發出預警表示，歐洲消費者能否擁有充足茶葉供應，取決於紅海航運中斷時間長短。葉門叛軍青年運動襲擊紅海及周邊船隻後，減慢亞洲與歐洲間的貿易，其中服裝零售商首當其衝，而食品工業則緊隨其後。

英國是世界第五大茶葉進口國，其中超過半數來自肯亞和印度兩地，令英國茶業高度依賴紅海航路。另一方面，根據出口與國際貿易研究所（IEIT）的數據，部分輸入英國的茶在當地進行加工和包裝後再度出口，使英國因此成為全球第十大茶葉出口國。

相較於通過紅海和蘇伊士運河，繞行南非的替代路線可能額外增加10至14天的航程。

英國零售商協會糧食與可持續性總監奧皮（Andrew Opie）樂觀表示，紅茶供應暫時受到阻礙，但對消費者不至造成太大影響。美媒則引述英國製造業人士說法稱，雖然供應略有延誤，但不致於造成大規模短缺。