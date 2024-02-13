美國貿易代表戴琪12日在美國智庫外交關係協會舉行的一場對話上，為美國對中國大陸產品徵收關稅的作法辯護，稱關稅是解決不公平貿易做法的一個工具。她同時表示，美國的貿易政策並非只有關稅，若川普當選將對來自中國大陸及其他國家的產品加徵關稅，但她認為不應僅為了關稅而徵收關稅。

據《美國之音》報導，戴琪12日在外交關係協會與該會會長、前總統歐巴馬執政時期的美國貿易代表傅洛曼（Michael Froman）舉行的一次對話上，回答有關川普政府時期對中國大陸徵收的關稅對美國經濟帶來的一些負面影響的問題時說，關稅並不是貿易和經濟政策的全部，而是一個政治上被用來轉移人們注意力的東西。

她說，「把美國的貿易政策縮減為只是一個有關關稅的談話確實不公平，而且我認為最終不利於深入理解貿易政策到底是什麼。從很多方面來說，它是一個轉移人們注意力的東西。」

這位美國貿易代表重申了她最近在公開場合說過的話，即關稅是一種工具。她說，「理解關稅真正重要的一點是，它們是一種工具。它們是一種可以以建設性方式使用的工具。 至少對我們而言，它們是貿易救濟方面的一種工具。」

另外，戴琪在這次對話中，區分了拜登政府的對中貿易政策與前政府的作法。 她說，拜登政府的確保留了不少川普政府時期對中國大陸產品徵收的關稅，但他們並沒有只使用關稅這一工具。

她說，「貿易政策和經濟政策不僅僅是關稅，這是我想代表拜登政府加以區分的一點，因為我們專注於重振美國中產階級和美國經濟，確保我們的經濟中有更多機會，我們可以解決美國人，特別是年輕的美國人在過去10年、20年中日益增加的經濟不安全感，我們所做的就是部署一套工具。你說得對，我們保留了很多關稅，因為我們看到這些關稅在拓展中產階級和重振美國製造業和美國經濟方面具有戰略價值。但我們並沒有就此打住，對吧？貿易和關稅並不是實現這些目標所需的唯一工具。」

除此之外，正再次角逐白宮寶座的川普，最近在接受《福斯新聞》採訪時說，他如果11月當選，會再次對中國大陸徵收關稅，而且可能超過60％。據分析顯示，這項提議將使美中目前5750億美元的貿易額萎縮至幾乎為零。川普也提出對美國所有的進口商品全面徵收10％關稅的想法，引發歐洲盟友等的擔憂。

戴琪在回應關於川普提議時說，就像不應該為了貿易自由化而進行貿易自由化一樣，也不應為了關稅而加徵關稅，而是要考慮這樣做的目的。

她說，「這有點像是為了貿易自由化而貿易自由化的另一面。即貿易自由化可以服務於哪些更大的目的？我們如何利用自由化作為實現這些目標的工具？如何利用貿易自由化和其他工具來促進永續性、有韌性和更具包容性的經濟成果？在關稅方面，我想說，讓我們採取同樣的做法，也就是說，不應該僅僅為了關稅而徵收關稅 ，對嗎？ 但要問接下來的問題，即你試圖透過這些關稅實現的目標是什麼，以及你是否能夠說出一個連貫的戰略手法。」