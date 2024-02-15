美式職業足球聯盟NFL超級盃冠軍堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）今天舉行封王慶祝遊行，竟爆發血腥槍擊事件，造成至少1死21傷慘劇，兩名武裝人員被拘留調查。

根據美國有線電視新聞網CNN報導，堪薩斯城消防局邁克爾霍普金斯稱，在酋長隊遊行結束時，於密蘇裡州堪薩斯城聯合車站發生槍擊事件，造成1死21傷。警方已拘留兩名武裝人員，這些人已被帶走接受進一步調查。

警方表示，已經拘留兩名武裝人員。警方建議聯合車站周圍的人們「盡快、安全地離開，以方便槍擊受害者的治療」。