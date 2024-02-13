紐約警方表示，布朗克斯區（Bronx）一處地鐵站昨（12）日傍晚發生槍擊事件，據信是乘客彼此間爆發口角，其中有人拔槍開火，波及旁邊無辜的路人，造成1人死亡、5人受傷，目前嫌犯仍在逃亡中。

綜合CNN、美國廣播公司（ABC）等外媒報導，這起事件發生在布朗克斯區的伊甸山（Mount Eden）地鐵站，當地12日下午4點半左右，正值下班下課的尖峰時段，月台上突然傳來槍響，警方趕到現場發現有6人中彈，其中一名34歲男子送醫搶救後宣告不治。

An urgent manhunt is underway after a suspect opened fire on a New York City subway platform, shooting six people and killing one of them. The attack occurred at the Mount Eden Avenue station in The Bronx. @TrevorLAult has the latest. https://t.co/mUmYrUmPey pic.twitter.com/vsTtFIMvCa — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 13, 2024

其他傷者為3男2女，年齡分別介於14歲至71歲，經送醫後沒有生命危險。

紐約市警察局交通局長坎普（Michael M. Kemper）表示，當時地鐵列車上有2組青少年爆發口角，列車進站時，其中一人突然掏出手槍射擊，走出車廂後又開了更多槍，導致包含路人在內等多人中彈。一名在附近商店工作的目擊者表示，車站傳來多聲槍響「宛如戰場一般」；另一名目擊者則描述當時「每個人都在尖叫、驚慌奔下樓梯」。

警方表示，目前已知有至少一名槍手仍然在逃，正透過監視器畫面等線索追查他的下落。