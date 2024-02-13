桃園市中壢分局龍興派出所12日晚間20時接到一名著急的移工報案，說是自己新買的iphone 14手機不慎遺落在計程車上，經由警方當場調閱監視器畫面追查計程車行駛路線後，馬上找到計程車並確認手機的下落，順利找回他的手機。

龍興派出所警員方玉涵、劉致忻日前在執勤時，一名58歲泰籍移工阿瓦（化名）著急且愁眉苦臉的走進派出所，便立即上前關心詢問是不有需要警方協助的地方。原來阿瓦搭計程車從中壢回觀音工業區時，不慎將新買的iphone 14手機遺忘在車上，又沒有記住當時計程車車牌號碼及司機姓名，因此，萬般著急地向警方尋求協助。

方、劉二員趕忙追問他有沒有叫車紀錄，但很不湊巧他是在龍岡路上隨手招呼的，但沒關係，雖然沒有叫車紀錄可以查詢，員警仍依據阿瓦的下車時間、地點，清查沿線監視器畫面，不到30分鐘就迅速找到阿瓦所搭乘的計程車，成功與孔姓司機取得聯繫，更熱心的馬上將手機送到派出所還給阿瓦。見到失而復得的手機出現在眼前，阿瓦喜極而泣地表示，這隻手機是他在臺灣辛苦工作努力存錢買的，對他來說很珍貴，很感謝警方積極熱心的幫忙，對於警方的辦案效率深感敬佩，並特意買雞排及飲料到派出所，再三表達感謝之意。

中壢分局提醒，民眾在外搭乘交通工具時，無論是大眾運輸工具或是計程車，除了隨時注意自己身邊的貴重物品外，現智慧型手機拍照很方便，可於上車時即拍照記下車號，若不小心將貴重物品掉落在車上時，可撥打該公司客服專線或提供警方相關時間及上下車地點，加速警方掌握車號尋回遺失物。