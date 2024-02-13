桃園市楊梅警分局新屋分駐所員警昨日晚間18時許，巡邏行經新屋區中山路時發現有自小客車爆胎停在路邊，員警下車查看發現是一名陳姓越南籍移工駕駛自小客車爆胎，正當過年連假期間拖吊車電話無人接聽，陳男不知所措之際，員警察看陳男輪胎，發現是遭螺絲釘刺破，只要將螺絲釘取下並使用補胎條即可，在員警協助下成功的排除障礙。

30歲陳姓越南籍移工入境隨俗，12日晚間18時許駕車要趕至新竹縣新豐鄉與黎姓姊姊吃團圓飯，不料行經新屋區中山路發現左後輪爆胎，正愁不知如何處理之際，新屋分駐所副所長蔡坤德、警員蕭弘彬巡邏發現故障車，駕駛正愁容滿面。

駕駛表示車輛爆胎，連假期間打電話給拖吊業者都沒接電話，語言不通又擔心姊姊等候太久，正不知如何是好，幸虧有警察幫忙，員警檢查輪胎結構完整，只是被螺絲釘刺到，只需將螺絲釘取出再用補胎條就能完成補胎，幸好車上有補胎條，經員警蕭弘彬協助後終於完成年初三補胎記任務，陳男也感謝警方能立即發現並協助。

警方表示，還好駕駛發現得早，車輛如有異狀應立即停車檢查，要是繼續行駛，不到一公里輪胎就會完全破損無法修復，到時只有換輪胎一途。