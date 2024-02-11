桃園中壢47歲盧姓女子小年夜時身體不適呼吸困難，其先生請求警方協助開道送醫。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區一名47歲盧姓女子小年夜時因胸悶、臉色發白且難以呼吸，由先生陪同搭計程車就醫，沒想到當天路況壅塞，急迫下請中壢警方協助開道，原要10分鐘的路程，僅在3分鐘內就抵達，讓她順利救醫。

中壢警分局中壢派出所警員張智翔及陳宣翰在8日17時許正在所內備勤，突然一名49歲楊先生急急忙忙跑進派出所請求開道，因為他的太太盧小姐近乎昏迷，員警一聽明白事態緊急且正值連假交通尖峰，立即決定駕駛巡邏車開啟警報器為他們開道，讓原本需要10分鐘以上的路程縮短至3分鐘內就順利抵達。

楊先生說，他們住在平鎮，太太原本只是稍微胸悶，車子又被家人開出去，就攔了計程車要到中壢天晟醫院就醫，但沒想到路上太太突然呼吸急促、臉色發白說吸不到氣，計程車司機也很緊張，但因為延平路車實在太多，正好行經中壢派出所，急迫之下才請求警察協助。

盧小姐也說，那天真的很感謝警察幫忙，警察除了幫忙開道，還幫忙推輪椅讓先生能放心去掛號，一直到醫生初步確認沒有大礙才離開，真的很感謝員警的幫忙，夫妻一起給中壢分局的員警一個大大的讚。

中壢分局表示，民眾遇有緊急狀態，警方一定全力積極援助，若遇有緊急就醫情形建議優先撥打119救護車，能即時提供醫療協助，避免衍生其他危害。