春節連假明（7）日開跑，不少民眾提前在今日請假返鄉團聚，國道下午開始湧現車潮，國1南下桃園、新竹及國3南下三鶯到大溪等路段已出現塞車，其中國1中壢南下路段更出現「紫爆」，時速10多公里，中南部地區也有零星路段出現壅塞。

高公局國道即時路況顯示，下午北部地區陸續出現車潮，國3鶯歌系統-大溪南向路段時速26公里、國3安坑-中和南向路段時速僅37公里，國1湖口服務區-竹北南向路段時速24公里；中部地區，國1台中系統-豐原南向路段時速24公里，南部地區國10左營端-鼎金系統東向路段時速也僅24公里。

高公局指出，今天國道交通量估計有105百萬車公里，比平常假期前一天多1成，偏向返鄉和下班車流，民眾連假前一天請假提早出發，下午開始有返鄉車流，新竹路段比較壅塞，預計晚間6點多就會紓解。

明天是小年夜，進入返鄉疏運高峰，高公局預測國道將有5大易壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西，以及國5南下南港系統-頭城，其中國5南向南港系統-頭城在上午7時就出現車潮，一路塞至下午4時後紓解。