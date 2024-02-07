桃園客文館大年初四及初五舉辦新春活動，歡迎民眾參加。(客家局提供／呂筱蟬桃園傳真)

迎接過年，桃園市客家文化館將於2月13日、14日（大年初四、初五）舉辦「2024桃園好客氣－新春開運在龍潭」活動，有闖關贈開運福袋、街頭藝人秀、藝術展演派對，還有年味十足的園區布置及好買好吃的市集，歡迎民眾闔家造訪走春。

今年客家文化館新春活動，最大亮點試2月13日的油彩繪畫派對及2月14日的野草採集午茶派對，將分別由專業老師帶領民眾以油彩共創大型畫布及採集可食野草共創客式下午茶。此外，也安排融合客語及節慶文化之闖五關贈開運福袋，親子最愛的魔幻泡泡秀、造型氣球互動，還有隨機發送的台灣藺草編織幸運小物，以及好吃好玩的新春市集。

桃園市客家局表示，為呼應龍年，園區布置隨處可見溫暖喜氣又象徵圓滿的節慶氛圍，長廊有朵朵祥雲、開運招財遊龍及燈籠裝飾；戶外廣場大型階梯也變身成具有步步高升意象的趣味裝置，民眾走至階梯頂端就能與新春吉祥物開運招財龍合照打卡，招來整年的福氣與好運。

新春期間客家文化館自2月13日（大年初四）開館，活動詳情可至桃園市客家局粉絲專頁或活動專屬LINE官方帳號查詢。