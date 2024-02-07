據央視新聞報導，當地時間2月6日，聯合國發佈祕書長古特雷斯的中國農曆新年致辭。古特雷斯表示，在龍年到來之際，謹向大家致以最親切的問候。龍象徵著活力、智慧、守護、吉運。正是人類應對當今全球挑戰所需要的特質。

古特雷斯說，今年聯合國的慶祝尤其不同：農曆新年首次登上聯合國節慶日曆。感謝中國和中國人民對聯合國、多邊主義和全球進步的堅定支持。只要我們攜手共進，就能實現一個可持續、公正與和平的未來。

古特雷斯最後表示，祝大家在新的一年裡身體健康、幸福美滿、興旺發達。