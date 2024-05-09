64歲前主播、曾獲13座金鐘獎的主持人沈春華1993年和胡鎮康結婚，育有一兒一女，如今孩子長大成人。最近母親節將至，沈春華有感而發挖出過去與一雙兒女舊合照，回味自己年輕時剛當媽媽，自嘲當時她強顏歡笑，而孩子看起來都累了。

沈春華今(9日)發文，表示接近母親節，最愛看小孩小時候的照片，回味自己過去「年輕耐操」，小孩願意讓她牽的幸福感。她曬出一張和孩子外出的照片，笑說兩個小孩當時看來略顯疲態，她自己也是強顏歡笑，只有吆喝拍照的爸爸最有元氣。不過母親的心永遠像啦啦隊長，「明明帶孩子出遊，自己是最累的，還是堆著笑臉，想把一家人緊緊的兜在一起」。

沈春華發文。（圖／翻攝自沈春華臉書）

過去，沈春華蠟燭兩頭燒，一下忙工作、一下要照顧家人，曾經半夜背著啼哭的兒子，自己也哭著叫媽媽！如今回想人都是一樣，不管年紀多大，「就算當了別人的媽，心裡還是依賴著自己的媽」。

沈春華過去和兒子合影。（圖／中時資料照）

如今兩個孩子都已經長大，過去是「啦啦隊隊長」的沈春華表示很願意將舞台讓出，讓孩子們自由發揮，並提醒「媽媽快樂，全家就歡喜了」。而沈春華過去常分享自己和孩子的對話，去年兒子跟她表明：「媽，我未來的目標，可能不會和妳的期待一致…」，沈春華表示沒關係，「符合別人的期待，不如對自己的決定負責」。而今年西洋情人節她問女兒要選有錢還是有情的另一半？女兒回答兩個都要，女兒反問她有什麼？沈春華妙回：「我？我有妳啊！」被稱讚是「好有情的母女對話」。