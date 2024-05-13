新北市1名梁姓女子（29歲），在昨天母親節前往超商購物時，將手機放在櫃台讓店員刷載具，結果竟被1名女子趁隙偷走，梁女事後報案，警分根據監視器迅速逮到竊嫌，沒想到對方在警局還打電話請人先買蛋糕要過母親節，讓被害人懷疑對方偷手機是想送媽媽當母親節禮物？

梁女表示，昨天上午與男友前往樹林某超商買東西，將手機放置在櫃台要讓店員刷仔具條碼，此時1名陌生女子走進店內，向店員表示要買菸，隨後趁梁女不察，迅速將櫃台上的紛紅色iPhone 15 plus收進口袋，並離開店家。

梁女事後發現手機不見，立即到派出所報案，並向超商調閱監視器，發現竟是被人偷走，警方迅速根據檢視器查獲行竊的女子，沒想到她供詞反覆，先是供稱在要將手機送往新莊的派出所交給警方，不久後又改口稱是拿錯手機。

不過因為竊嫌說法都不符合邏輯，據梁女表示，竊嫌本身的手機為白色也非iPhone，根本不可能認錯，而且如果是在樹林的超商撿到手機，為何要送到新莊？甚至梁女還聽到竊嫌在警局打電話，請人先去買蛋糕要慶祝母親節，讓她懷疑是不是要將偷來的手機送給媽媽當母親節禮物。警方訊後依竊盜罪嫌將竊嫌移送。