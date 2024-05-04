交通部觀光署茂林國家風景區管理處今日邀請屏東縣瑪家鄉原住民族家庭服務中心走訪茂林部落、萬山部落，參與部落工作坊、體驗等文化活動，讓更多孩子能透過活動多了解原鄉特色產業，進而感受自身部落文化的藝術價值。

茂管處表示，萬山部落位於茂林國家風景區境內，擁有世界罕見環流丘地景、國定考古遺址的萬山岩雕群。茂管處近年來持續投入經費，整合萬山部落的旅遊能量，復耕可因應氣候變遷的耐旱作物-「油芒」，開發出各式各樣的油芒特色產品，同時也讓孩子動手做油芒煎餅、品嘗工寮廚房部落美食的獨特風味，感受歐布諾伙的熱情！

此外，高雄茂林部落裡具特色的麵包店「蝶。Svongvong手感烘焙」，綽號「大頭」的麵包師傅陳彥君，結合在地生產的無毒農產，諸如馬告、紅藜、刺蔥等原民常見食材，打造出部落在地特色風味麵包，讓孩子們透過烘焙體驗教室，認識部落傳統農產、學習如何做出好吃的特色點心，認識部落文化，寓教於樂。

茂管處處長柯建興表示，轄區內範圍涵蓋高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、霧臺鄉等6個鄉區，有排灣族、魯凱族、布農族及拉阿魯哇族等4個族群，呈現多元的原住民文化特色，加上獨特的景觀生態，豐富的文化產業特色，希望可以藉由弱勢團體到他鄉部落參與體驗，不只了解自身部落文化價值，同時也將溫暖傳遞給公路沿線的弱勢群體，讓大家看見不一樣的部落溫情。