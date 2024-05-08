文策院與東友科技（TIS）今（8）日簽署「觸動文化影響力」合作意向書（MOU），東友將與文化內容業者合作，共同實現文化共融與平權。

現場展示東友與臺灣當代藝術家蘇奕榮授權的3D列印示範作品《祈禱》，及小光點畫廊旗下身障藝術家林依柔授權的《香氣四溢的大白柚》3D列印作品，將藝術畫作從平面延伸至立體，增添觸覺感受，讓視障者、孩童親近。

東友科技董事長黃育仁表示，東友近年推出3D列印、工業用印表機及其他影像相關技術，與觸覺科技Mobby公司的視障教具開發專業合作，以3D列印技術協助開發觸摸圖、教具，將文化內容轉化為實質可觸摸的物件，讓大眾用觸覺來感受與認識，也為兒童提供一種以玩樂方式認識文化內容的可能。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院成立ESG for Culture影響力中心，藉由文化內容、社會影響力、企業價值，搭建企業與文化業者的橋樑。與東友的合作是開始，未來有更多不同領域的企業，與臺灣的文化內容產業深度融合，促進資源互通，激發合作潛力，共創雙贏。

文策院將持續媒合東友與文化內容業者，透過技術協助開發作品，並尋找實體場域作為開發作品的基地，將想法轉化為充滿無限可能的3D物件。