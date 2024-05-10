提到「茶」你一定不陌生，不論是「手搖杯」、「功夫茶」或是「英式下午茶」，它以不同的形態存在我們生活周遭。說起喝茶的歷史可追溯至商周，而武夷巖茶是中國傳統名茶，其中又以大紅袍茶最廣為人知。中國茶文化中，好茶也要有茶食與茶具相伴。武夷山水品牌運營管理有限公司與第34屆金犢獎合作，設立「武夷山水品牌設計獎」，期盼藉由茶食、茶器文創商品設計，傳播「武夷山水」品牌文化理念，提升中國茶文化影響力。

「武夷山水品牌設計獎」分為2個主題，希望藉由傳統食品、器具與年輕人群的碰撞，讓更多人透過有著新穎創意的茶食、茶器，進而瞭解、喜歡茶文化。

主題之一為「茶食文創設計」。茶食，又稱茶點、茶配，專指以飲茶品茗為主時佐食之物，可中和茶的苦澀味、避免飲茶過程過於單調、填補茶帶來的輕微飢餓感等功用。例如在台灣我們泡茶，都會習慣來點花生瓜子，英式下午茶一定要配些甜點才對味。據《世說新語》記載，晉代文人品茶即有茶食相伴，演變至今，各地都有特色茶食。這個主題的設計，即是希望結合武夷茶文化及南平市特色農副食品（錐栗、蓮子、酸棗糕等），針對茶點的産品形態、造型、口味、包裝、傳播等方面，設計茶食商品以及相關文創系列産品。

武夷山水．茶空間茶器。（圖／武夷山水品牌運營管理有限公司提供）

第二個主題為「茶器文創設計」。好茶也要有優質茶器才能泡出均勻的茶湯，而為了展現武夷茶的質感，這個主題徵求的作品，主要針對30-55歲男性消費者；企業家、創業者、商務及職場人群、茶行業從業者等，希望結合武夷茶文化、瓷器歷史文化及南平市當地民俗特色文化，設計高端茶器商品以及相關文創系列産品，與武夷茶搭配，成為最佳商務伴手禮。

時報金犢獎大會強調，設置「武夷山水品牌設計獎」目的是希望提升「武夷山水」品牌的聲譽和美譽度，所以創作設計需考慮産品的實用性、市場性以及使用場景。要了解這個獎項的內涵、相關規定，及可用素材，請參閱金犢獎官網。(https://www.timesawards.com.tw/Home/index?liname=1)