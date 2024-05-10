寶林茶室食安事件引發關注，台中市今年也接連傳出疑似食物中毒事件，市議員曾朝榮表示，從台中女中到大華國中、全大運選手疑食物中毒等事件，衛生局是否確實掌握食物中毒發生原因？並做好風險控管，不要讓食安問題再度成為羅生門。衛生局長曾梓展表示，約8成食物中毒都無法檢出，主要問題出在通報太慢。

曾朝榮表示，台中市今年發生多起食物中毒事件，包括台中女中先傳出食物中毒，上月政大學生到台中參加全大運也疑因吃了飯店早餐導致上吐下瀉，學校與團膳公司、醫院的通報流程速度有無問題？衛生局如何減少類似情況發生？

曾梓展說，全大運的事件有3名出現症狀的學生檢出諾羅病毒，但包括飯店廚工、食材都未驗出，目前還無法針對原因下定論；許多食物中毒案件最後都無法檢出病毒，主要是因為通報時間太晚，無法即時獲得食物或出現疏漏，全台各地的食物中毒案件都如此，約有8成無法檢出。

曾朝榮再舉蘇丹紅事件說，日前衛生局檢出古月粉含蘇丹紅四號，最後卻在原料部分發生未檢出情況，且檢視製造流程也沒問題，那到底問題出在哪裡？若無法釐清，恐成另一件羅生門食安事件。曾梓展強調，該案已經移送法辦，仍要進一步釐清問題出在哪裡。